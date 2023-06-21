Армения не принимает руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией, и продолжает провокации - Юджель Карауз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджель Карауз в интервью Trend ответил на вопросы о приведении армянской армии в состояние готовности на границе Азербайджана и Армении, о периодических провокациях, а также о процессах, происходящих в регионе.

"Армения не принимает руку мира, протянутую Азербайджаном и Турцией, и продолжает провокации. С одной стороны, на встречах в Вашингтоне, в Брюсселе эта страна говорит о мире, стабильности, и о том, что Карабах является азербайджанской землей, хочет нормализовать отношения с Турцией, а с другой - вооружается. Государство не должно стремясь к миру, ни вооружаться, ни совершать террористическую деятельность и провокации. Переживая свое поражение, Армения продолжает выигрывать время, совершая провокации. Естественно, она не делает этого в одиночку. Есть те, кто ее поддерживает, во главе с Ираном, Францией и Россией", - сказал Карауз.