Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один

Политика Материалы 23 июня 2023 13:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что для этого принимаются комплексные меры, глава государства подчеркнул: «После Отечественной войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью».

Лента

Лента новостей

Читать все новости