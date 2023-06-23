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Парижский суд вынес приговор армянину, напавшего на посольство Азербайджана во Франции

Политика Материалы 23 июня 2023 22:08 (UTC +04:00)
Парижский суд вынес приговор армянину, напавшего на посольство Азербайджана во Франции

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БАКУ /Trend/ - 23 июня в парижском суде состоялись слушания в отношении члена действующего во Франции армянского движения «Charjoum» Лориса Туфаняна, совершившего в прошлом году нападение на здание посольства Азербайджанской Республики во Франции во время проведения перед посольством несанкционированной акции.

Об этом сообщили Trend в посольстве Азербайджана во Франции.

Напомним, что 18 сентября 2022 года радикальные армянские представители попытались совершить нападение на посольство Азербайджана в Париже, в результате чего здание посольства было повреждено. Доказательства, связанные с нападением, были переданы в местный суд с требованием наказать главного организатора и всех участников нападения. В суде посольство Азербайджанской Республики представляла юридическая фирма Lexlor.

Согласно решению парижского суда от 23 июня 2023 года, член армянского движения «Charjoum» Лорис Туфанян, являвшийся основным участником этого нападения, был приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно. Помимо этого Туфанян обязуется выплатить штраф.

Посольство Азербайджана в очередной раз решительно осуждает любые нападения радикальных группировок на дипмиссию, призывает к усилению мер со стороны местных правоохранительных органов по обеспечению безопасности дипмиссии в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Посольство рассматривает решение Парижского суда, как важный шаг с точки зрения предотвращения и обеспечения справедливости, а также предотвращения подобных случаев в будущем.

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