Герои, подарившие Азербайджану радость Победы - ко Дню Вооруженных сил Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Процессы, протекающие как в Азербайджане, так и в регионе и в мире, свидетельствуют о том, что для сохранения независимости страны, занятия ею достойного места на мировой арене важным фактором является наличие сильной армии. А создание сильной армии - дело не одного-двух лет. Для этого важна целенаправленная, учитывающая все риски разумная и решительная политика. С уверенностью можно сказать, что Азербайджан сегодня, в полном соответствии со всеми перечисленными критериями, совершает большой рывок в армейском строительстве.

Определение правильной политической стратегии для защиты независимости, свободы страны и ее эффективная реализация, обеспечение экономического развития, служащего национальным интересам, установление в стране политической, экономической, социальной стабильности, проведение обоснованной внешней политики, комплекс мер, направленных на защиту и развитие национальных интересов, критерии стабильного развития, необходимые для реализации всего этого, являются главными движущими факторами армейского строительства.

Несомненно, для этого в первую очередь важно сильное управление. В зависимости от исторических условий, среды, различных влияний, объективных и субъективных причин, любые недочеты в управлении государством, требующем большой ответственности, коснутся и его армии.

Сегодня исполняется 105 лет с создания Вооруженных сил Азербайджана (26 июня 1918 года постановлением Совета министров Азербайджанской Демократической Республики была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный азербайджанский корпус).

Несмотря на короткий период, прошедший с создания Национальной армии, она вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку и окрестные уезды от армяно-большевистской оккупации. Первый военный парад в Азербайджане состоялся в 1919 году в Баку на территории, где сейчас находится Музейный центр.

После падения Азербайджанской Демократической Республики в апреле 1920 года большевистское правительство упразднило Национальную армию. Большинство ее руководителей, в том числе 15 генералов, были расстреляны на острове Наргин.

Традиции азербайджанской армии, заложенные в период Азербайджанской Демократической Республики, были сохранены и развиты в более поздний период. Это стало возможным благодаря усилиям общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Работа, проведенная под руководством великого лидера Гейдара Алиева в области армейского строительства, позволила создать сильную армию, заложила основы для ее дальнейшего укрепления.

Великий лидер еще в годы руководства Азербайджаном в советское время с большой дальновидностью стремился к подготовке национальных офицерских кадров. В годы советской власти азербайджанская молодежь, призываясь на военную службу, проходила ее в основном в строительных батальонах. Цель была ясна - не допустить воспитания среди азербайджанцев людей, глубоко владеющих военной наукой, способных обращаться с современным оружием. Хорошо зная суть этой политики, великий лидер Гейдар Алиев вскоре после прихода к руководству Азербайджаном добился создания в 1971 году специализированной военной школы имени Джамшида Нахчыванского. Кроме того, наш великий лидер добился приема азербайджанской молодежи в Школу Бакинского высшего объединенного командования и Бакинскую высшую военную мореходную школу, а также в другие военно-учебные заведения СССР на льготных условиях. Исключительную роль в подготовке наших офицеров, формировании наших ВС сыграли военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, кадры, окончившие в тот период высшие военные учебные заведения. Прошедшие подготовку в этих военных школах азербайджанские военнослужащие проявили беспримерный героизм в Первой Карабахской войне, Апрельских боях и 44-дневной Отечественной войне. После восстановления государственной независимости Азербайджана в 1991 году было принято решение о создании азербайджанской армии. Однако те, кто находился в руководстве в начальный период независимости страны, не смогли справиться с задачей по созданию армии, в то время, как Армения продолжала оккупировать наши земли. В результате 20 процентов наших земель были оккупированы, Азербайджан оказался перед угрозой потери независимости.

Великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся по настоянию народа к руководству страной в этот сложный период, начал процесс создания регулярной армии. После возвращения общенационального лидера к власти у нашего народа появилась твердая вера в победу. По призыву великого лидера была проведена широкомасштабная мобилизация, воинские части были полностью укомплектованы. Наша армия осуществила успешные военные операции и нанесла сокрушительные удары по врагу. Первое испытание азербайджанская армия прошла в январе 1994 года. В результате успешной операции, проведенной ВС Азербайджана в ночь с 5 на 6 января, были освобождены от оккупации 20 сел Физулинского района, поселок Горадиз и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В соответствии с указом великого лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, 26 июня было объявлено Днем Вооруженных сил Азербайджана.

В период руководства Президента Ильхама Алиева процесс армейского строительства в независимом Азербайджане вступил в качественно новый этап. Благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, который успешно продолжает и развивает политику армейского строительства великого лидера, были предприняты важные шаги по дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих, боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава, оснащению наших Вооруженных сил современным вооружением и техникой. Именно благодаря этому высокому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана в короткие сроки стали самой сильной армией в регионе.

В результате три года назад азербайджанская армия, одержав победу в 44-дневной войне, положила конец 30-летней армянской оккупации, восстановив территориальную целостность страны. Героизм азербайджанской армии привлек внимание всего мира. Даже в США (в Пентагоне), армия которых считается самой сильной в мире, Шушинская операция азербайджанских военных под названием "Неприступная крепость" детально изучается и преподается.

Одним из приоритетных вопросов, стоящих перед азербайджанским государством в настоящее время, является дальнейшее совершенствование в сфере армейского строительства в соответствии с наиболее современными требованиями и занятие постоянного места в ряду сильнейших армий мира.

Ни для кого не секрет, что есть силы, заинтересованные в этом регионе и проводящие антиазербайджанскую политику.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 23 июня, выступая на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо министерства обороны, заявил, что дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один.

Естественно, что в основе этого лежит развитие наших Вооруженных сил на основе единой программы, целью которой является достижение в ближайшем будущем еще более высокого уровня в этой сфере.

Так же, как наличие благоприятных позиций вдоль границы с Арменией дает нам стратегическое преимущество, важно и сохранение этих позиций. В отличие от Армении, наши границы охраняют не "гражданская миссия" Европейского Союза или военные силы других государств. Границы своей страны охраняют и гордятся этим восстановившие территориальную целостность Азербайджана сыны Родины. Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что Азербайджан ни от кого не зависит и не будет зависеть ни в экономическом, ни в военном плане.