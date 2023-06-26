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В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 26 июня 2023 21:42 (UTC +04:00)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - 26 июня - в День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров по различным улицам и проспектам столицы, а также в городах Барда и Шуша.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, сначала минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и тех, кто погиб за свободу нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Во время марша военные оркестры исполняли патриотические военные песни.

Военные марши вызвали большой интерес у наших граждан.

В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
В День Вооруженных Сил прошли марши военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
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