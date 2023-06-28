Вчерашние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении были конструктивными - Госдеп

БАКУ/Trend/ -Вчерашние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении были конструктивными.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Последние инциденты подчеркнули необходимость добиваться прочного и достойного мира. США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этого, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Вчерашние встречи с министрами иностранных дел носили конструктивный характер. И мы продолжаем развивать эти обсуждения сегодня и завтра, поскольку мирные переговоры продолжаются", - сказал он.

Отметим, что 27 июня Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами 4-5 часов.

Встречи продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.

Twitter: @Lyaman_Zeyn