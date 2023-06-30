Строительство Арменией металлургического завода грубо нарушает права азербайджанцев - эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения грубо нарушает права азербайджанцев и в целом жителей всего региона, строя металлургический завод в селе Араздейен на границе между Арменией и Нахчыванской АР Азербайджана.

Об этом сказал Trend в пятницу Питер Нгола, исполнительный директор Wote Youth Development Projects CBO (Кения).

"Создание этого металлургического завода полностью противоречит международно признанным стандартам и принципам и будет иметь глобальные последствия. Строительство такого завода нанесет вред людям и планете и является "красной линией" для гражданского общества, учитывая долговременные последствия и угрозу, которую это предприятие представляет для здоровья людей в регионе, окружающей среде. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов металлургического завода на местную экосистему является значительным. Совершая эти экологические преступления, Армения полностью нарушает резолюции ООН, совершая шаги, противоречащие тем, которые необходимы для достижения Целей устойчивого развития ООН", - сказал он.

Как отметил эксперт, Орхусская конвенция играет крайне важную роль в содействии доступу к информации, участию общественности и правосудию в вопросах охраны окружающей среды, и как страна, подписавшая эту конвенцию, Армения должна выполнить свои обязательства, обеспечив пострадавшим сообществам доступ к информации о деятельности завода, значимое участие в процессах принятия решений и пути получения возмещения ущерба в случае причинения вреда окружающей среде.

"Мы требуем от Армении создать благоприятную среду для организаций гражданского общества и местных сообществ, чтобы они активно участвовали в диалоге и процессах принятия решений, связанных со строительством крупного металлургического завода", - добавил он.

Нгола отметил, что гражданские общества Кении, Нигерии, Великобритании, США, Камбоджи, Индии, Пакистана, Ботсваны, Японии уже подписали петицию с требованием предотвратить это строительство.

"Но этого недостаточно. Граждане в мире должны посещать международные форумы и стыдить инвесторов и страны, поддерживающие эти катастрофические инвестиции, проводить уличные протесты во время встреч по климату, использовать социальные сети и любые другие возможности для выражения своего недовольства. Глобальные организации гражданского общества могут обратиться в суд ООН и обвинить ответственных за нарушение прав человека", - заключил он.