Начинается суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начинается суд над армянскими диверсантами, нарушившими государственную границу Азербайджана.

Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова состоится подготовительное судебное заседание, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что в ходе предварительного следствия установлено, что 26 мая 2023 года около 19:00 граждане Армении - военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, намереваясь совершить терракт на территории Азербайджана незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджана, применив силу с использованием огнестрельного оружия в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы. Есть основательные подозрения полагать, что пронесся с собой огнестрельное оружие и боеприпасы, они открыли огонь по военнослужащим воинской частив в селе Раздере Зангиланского района.

При задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие марки "АКМ" и обойма с 10 патронами калибра 5,45 мм, являвшиеся орудием преступления.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и призыв к применению силы) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.