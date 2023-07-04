На строительство дороги в Зардабе выделено 6,4 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агабагы-Кендебиль-Шихбагы-Незералылы Зардабского района".

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Агабагы-Кендебиль-Шихбагы-Незералылы, соединяющей 4 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,4 миллиона (шесть миллионов четыреста тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.