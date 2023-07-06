Инициативы Президента Ильхама Алиева способствуют формированию справедливого мирового порядка - к итогам заседания Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Трансформация Движения Неприсоединения представляет собой очень интересный случай для анализа. Существовало мнение, что на значительный период организация потеряла свою актуальность из-за изменений геополитического ландшафта с 90-х годов прошлого века. Однако последние несколько лет ознаменовались возрождением ДН. Это стало особенно очевидным в последние годы, ставшие суровым испытанием для международного сообщества. Войны, кризисы в области здравоохранения, нетерпимость и эрозия международного права — все это, по-видимому, является одними из определяющих негативных черт текущего десятилетия. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем вступительном слове очень подробно остановился на этих вопросах.

Выступление Президента Ильхама Алиева дало пищу для размышлений, поскольку в нем были затронуты некоторые насущные вопросы, являющиеся ключевыми темами глобального политического дискурса. Особенно интересные замечания были сделаны по трем темам: неоколониализм, нелогичная структура Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и предложение сформировать Группу единомышленников из стран, пострадавших от мин. Мы рассмотрим эти темы более подробно.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев обсудил угрозу неоколониализма, особенно в связи с политикой, проводимой Францией как в прошлом, так и в настоящее время.

«Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий. Я приветствую уважаемых представителей французских заморских общин и территорий, которые проведут свое параллельное мероприятие на полях Бакинского заседания министров, чтобы их справедливое дело и стремление к свободе были услышаны международным сообществом», - отметил глава государства.

Все верно. Эти территории страдают от крайне нестабильного положения, вызванного их колониальным прошлым. Жесткая политика Франции привела к ограниченным возможностям развития заморских регионов. Кроме того, во Франции имеются случаи систематической предвзятости против мигрантов с этих территорий, что неблагоприятно сказывается на развитии молодежи в этих регионах. Еще одна нелогичная ситуация, с которой сталкиваются люди на этих территориях - это согласование времени проведения централизованных экзаменов. Например, экзамены, начинающиеся в полдень в одном из французских городов, могут начинаться поздно вечером или даже ночью на других территориях Франции. Париж проявляет недостаточное понимание даже в таких базовых вопросах, что вызывает глубокое сожаление. Простые люди на заморских территориях являются настоящими жертвами централизованного подхода Франции.

Совбез ООН– пережиток прошлого

Трудно также возразить и тому, что Совет Безопасности ООН — это устаревший механизм, напоминающий закрытый клуб стран, а не ответственное сообщество государств, задача которого — предотвращение конфликтов и войн.

Неработающая модель Совбеза неадекватна для решения текущих проблем и кризисов. Структура не претерпела никаких преобразований с момента своего создания после окончания Второй мировой войны. Тем временем изменились геополитические реалии и политический климат. Отсутствие разнообразия стран в Совете Безопасности ООН делает его пережитком прошлого, который стремится продвигать индивидуальные интересы своих постоянных членов. На сегодняшний день ни одна мусульманская страна не является постоянным членом СБ ООН, несмотря на значительный процент населения мира, исповедующего ислам. В Совете нет развивающихся государств, только политические образования, обладающие значительными ресурсами и защищенные своими ядерными арсеналами. Такая ситуация делает постоянных членов сомнительными блюстителями мира, поскольку эти страны обладают ядерным сдерживанием от любого нападения. Следовательно, на государства, которые имеют несколько меньшую вероятность участия в борьбе за свое выживание, возложена задача защиты глобального миропорядка, что является не самой логичной ситуацией.

В качестве выхода из этой сложной ситуации Президент Ильхам Алиев вновь заявил о своей поддержке предложенного ранее механизма:

«Как я уже отмечал, одно постоянное место в Совете Безопасности ООН должно быть предоставлено Движению неприсоединения. Страны, занимающие пост председателя ДН, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны иметь свои места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето», - сказал глава государства.

Такое предложение дает конкретное решение существующих проблем, которые беспокоят Совет Безопасности. Преобразование бюрократического механизма – непростая задача, но то, что по этому вопросу инициирована дискуссия, является положительным моментом.

Инициатива для стран, пострадавших от мин

Последний пункт выступления, который мы хотели бы затронуть – это инициатива Президента Ильхама Алиева о создании группы из стран, пострадавших от мин. И, пожалуй, Азербайджан является именно той страной, у которой есть полное право выдвинуть подобную инициативу. Неизвестно сколько еще времени понадобится Азербайджану, чтобы очистить свои земли от минного загрязнения. Поэтому не должно вызывать удивления то, что Президент Ильхам Алиев предложил создать такую инициативу:

«Наземные мины замедляют процесс восстановления и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории. Учитывая это, Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию. Более того, Азербайджан поддерживает усилия по гуманитарному разминированию в глобальном масштабе и выдвинул предложение о запуске 18-й ЦУР по разминированию.

Я уверен, что государства-члены Движения неприсоединения поддержат мое предложение о формировании Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан на глобальном уровне», - подчеркнул глава государства.

Это очень важное предложение, так как будет значительно легче внести необходимые изменения на глобальном уровне для продвижения интересов стран, которые сталкиваются с проблемой минного загрязнения. К сожалению, реальность такова, что такие страны имеют очень ограниченную степень защиты, хотя международное право полностью их поддерживает.

Кроме того, для полного разминирования территорий и возвращения к нормальной жизни понадобится очень много времени. Следовательно, страны, загрязненные минами, теряют экономические возможности и не могут реализовать свой потенциал, что еще больше усугубляет их положение.

ДН является очень ценной организацией с огромным потенциалом. Движение предоставляет платформу для продвижения взаимовыгодных идей и предложений, как мы указывали ранее в тексте. Это особенно важно в наше время, когда политические и экономические отношения демонстрируют высокую степень волатильности. Быть частью этой организации, которая остается самой крупной после ООН, является преимуществом для любой страны.

И особенно примечательно, что Азербайджан в период своего председательства внес огромный вклад в преобразование ДН. Было бы очень интересно посмотреть, как организация будет развиваться в будущем, однако очевидно, что с Азербайджаном у руля Движение стало решающим фактором в продвижении политического либерализма в мире.