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Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма

Политика Материалы 6 июля 2023 23:56 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Непала Нараяном Пракашем Саудом в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения, передает Trend со ссылкой на МИД.

На встрече было высоко оценено председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Подчеркнута важность проведения политических консультаций между двумя странами, развития отношений между соответствующими учреждениями двух стран в рамках как двусторонних, так и многосторонних площадок, а также наличие большого потенциала сотрудничества в сфере туризма.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма
Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма
Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма
Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма
Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма
Главы МИД Азербайджана и Непала подчеркнули наличие большого потенциала для сотрудничества в сфере туризма
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