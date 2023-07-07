Предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду - Список

БАКУ /Trend/ - В открытом письме, направленном азербайджанскими экологами премьер-министру Армении Николу Пашиняну, были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме отмечается, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран.

В письме содержится призыв к Армении немедленно прекратить деятельность нижеуказанных предприятий:

1. Отходы Зангезурского медно-молибденового комбината в Каджаране, горнодобывающего комбината в Гафане, содержащие хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий, свинец и другие тяжелые металлы, загрязняют реки Охчучай и Араз. Шестьдесят процентов акций Зангезурского медно-молибденового комбината принадлежат немецкой компании Cronimet Mining GmbH. Здесь без соблюдения каких-либо экологических норм ежегодно перерабатывается в среднем 20 миллионов тонн руды. Арцеваникское водохранилище площадью 270 миллионов квадратных метров, куда сбрасываются рудные отходы комбината, представляет угрозу для всего региона;

2. Гафанский горно-обогатительный комбинат, который с 2019 года входит в состав британской компании Chaarat Gold International Limited и в настоящее время называется Chaarat Kapan. Здесь перерабатывается в среднем 1,3 миллиона тонн руды в год. Гутгумское (Геганушское) хвостохранилище площадью 4,6 миллиона квадратных метров в составе Гафанского горно-обогатительного комбината представляет угрозу для региона;

3. Агаракский медно-молибденовый комбинат также отравляет реку Араз тяжелыми металлосодержащими рудными отходами посредством реки Керчиванчай (Карчеван). Его единоличным акционером является американская компания Comsup Commodities, скупившая все акции комбината. Здесь перерабатывается в среднем 4 миллиона тонн руды в год. Есть информация о том, что на Давазамском хвостохранилище комбината в настоящее время скопилось около 36,8 миллиона кубометров опасных отходов. Вода из хвостохранилища сбрасывается в трансграничную реку Араз;

4. В период оккупации власти Армении незаконно передали расположенное на границе с Азербайджаном месторождение Зод Кяльбаджарского района в полную эксплуатацию компании GeoProMining. В 2009 году здесь было добыто 320,5 тыс. тонн, в 2010 году – 490 тыс. тонн, в 2011 году – 880 тыс. тонн руды, переработку которой осуществил золотоперерабатывающий комбинат в Девели (Арарат). В результате протекающая вблизи рудника река Зод была загрязнена тяжелыми металлами, такими как медь, железо, кадмий и молибден. Учитывая, что загрязненная река Зод (Сот) впадает в реку Кура, это является большой угрозой для жизни миллионов людей. В 2018 году Европейский суд по правам человека вынес решение о нарушении Арменией прав на экологический баланс ввиду загрязнения региона путем дачи согласия на эксплуатацию рудника;

5.Согласно решению Европейского суда по правам человека от 14 февраля 2019 года, за незаконную деятельность горнодобывающей промышленности на землях обратившихся в суд жителей сел Шыных (Шнох) и Тугут (Техут), правительство Армении обязано выплатить пострадавшим сельчанам компенсацию в размере 69 400 евро;

6.Дашдемский (Дашдамский) золотой рудник в регионе Гейча производит около 10 000 унций золота в год. Рудник непрерывно загрязняет местные водные источники. В сточных водах рудника обнаружено высокое содержание вредных для здоровья человека и окружающей среды тяжелых металлов, таких как мышьяк и ртуть. Сточные воды рудника отравляют близлежащие реки, в том числе реку Баргушад (Воротан), являющуюся основным источником питьевой воды. Река Баргушад впадает в Араз. Управляет рудником канадская компания Lydian International;

7. Ахталинский рудник в Лорийской области Армении производит около 5 тысяч тонн меди и свинца в год. В сточных водах рудника обнаружено высокое содержание вредных для здоровья человека и окружающей среды тяжелых металлов, таких как медь, свинец и цинк. Управляет рудником компания Metal Prince. Сточные воды рудника загрязняют близлежащую реку Тона (Дебед), которая впадает в Куру. Ахталинский рудник был закрыт в 2017 году из-за экологических проблем. Однако в 2020 году эксплуатация рудника возобновилась;

8. Гафанский марганцевый завод – один из крупнейших марганцевых заводов не только в Армении, но и в мире. Завод производит марганцевую руду, диоксид марганца и другие марганцевые продукты, годовая добыча составляет около 1,5 миллиона тонн руды. При добыче и переработке марганцевой руды в воздух и воду выбрасываются тяжелые металлы, пыль и другие загрязнители, которые вызывают ряд проблем со здоровьем, включая респираторные, неврологические заболевания и даже рак. Завод также в значительной степени загрязняет близлежащую реку Баргушад, являющуюся важным источником питьевой воды для региона Южного Кавказа;

9.Завод Элляр (Котайк) – металлургический завод по производству меди, цинка и свинца. Он загрязняет реку Арпачай негативно влияющими на здоровье человека тяжелыми металлами, такими как медь, свинец и кадий. Деятельность завода приводит к существенному загрязнению воздуха, в частности, диоксидом серы, оксидами азота и твердыми частицами. Это загрязнение отрицательно сказывается на здоровье человека, вызывая проблемы с дыханием, болезни сердца и другие серьезные заболевания. Завод сбрасывает сточные воды в Арпачай – основной источник питьевой воды. Большое количество образующихся на заводе твердых отходов, состав которых богат тяжелыми металлами, загрязняет почву и просачивается в грунтовые воды;

10. Гёйчинский (Гегаркуникский) медеплавильный завод – один из основных медеплавильных заводов Армении. Он принадлежит армянской компании GeoProMining и производит около 100 тысяч тонн меди в год. Завод выбрасывает в атмосферу большое количество диоксида серы и других загрязняющих веществ, что приводит к загрязнению воздуха и кислотным дождям. Его сточные воды сбрасываются в Арпачай – основной источник питьевой воды, откуда загрязняющие вещества попадают в Араз. Сточные воды уничтожают живые организмы в Арпачае. Гейчинский медеплавильный завод – огромный источник опасности для окружающей среды и людей;

11. Тяжелые металлосодержащие рудные отходы, образующиеся в результате эксплуатации золоторудного месторождения Амулдаг (Амулсар), против деятельности которого неоднократно выступали международные организации и выносились решения, также сбрасываются в Баргушад (Воротан) и загрязняют Араз посредством реки Хакари. Золотодобывающая промышленность вызвала экологическое загрязнение за пределами национальных границ. Так, рудник оставляет после себя большие объемы отходных отвалов и накопления отходов, которые загрязняют почву, приводя к резкому ускорению эрозии горных пород. Такая эксплуатация золоторудного месторождения Амулдаг (Амулсар) представляет серьезную угрозу для региона, окруженного горами Кавказа, и его населению;

12. Также должно быть остановлено строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Загрязнение питьевой воды также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении.

Отметим, что токсичные химические отходы металлургического завода в Араздеяне (Ерасх) могут нанести серьезный удар по экосистеме региона. Риск сброса его отходов в реку Араз является тревожным сигналом как с точки зрения сохранения животного мира реки, так и для обширных хозяйств, использующих воду реки Араз для орошения. Несоблюдение Арменией каких-либо международных стандартов в горнодобывающей промышленности представляет серьезную экологическую угрозу как для Азербайджана, так и для региона в целом.