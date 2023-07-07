Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер - о бессилии ООН в урегулировании конфликтов

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике.

7 июля 2000 года общенациональный лидер посетил центр ООН в Вене, где встретился с заместителем генерального секретаря ООН, главой представительства ООН в Австрии Пино Арлакки. Гейдар Алиев подробно описал проблемы в работе международных институтов, когда дело касается межнациональных конфликтов.

После обретения в 1991 году государственной независимости Азербайджан сразу же был признан Организацией Объединенных Наций и является членом ООН, напомнил он. "Мы считаем это одним из важнейших факторов нашей независимости. Мы постоянно сотрудничаем и будем сотрудничать и впредь с Организацией Объединенных Наций. Правда, в период нашего сотрудничества с Организацией Объединенных Наций некоторые вопросы вызывают наше недовольство. Это связано с тем, что в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в нашем регионе Организация Объединенных Наций не может принять действенных решений. Как вы знаете, в результате данного конфликта вооруженные силы Армении оккупировали 20 процентов территории Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев, изгнанных от родных очагов, вот уже долгое время - шесть-семь лет живут в различных местах нашей страны в палатках, в крайне тяжелых условиях", - отмечал Гейдар Алиев.

По его словам, в 1992-1993 годах, когда вооруженные силы Армении оккупировали азербайджанские территории, Азербайджан обратился в Организацию Объединенных Наций. "Организация Объединенных Наций четырежды, а может, и больше рассматривала эти обращения в Совете Безопасности. Во всяком случае, в 1992-1993 годах Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции о безоговорочном выводе вооруженных сил Армении из Азербайджана. Совет Безопасности ООН принял в этой связи и несколько специальных заявлений. Однако Армения, являющаяся членом Организации Объединеннх Наций, не выполнила ни одного решения, принятого Советом Безопасности ООН. Выходит так, что Совет Безопасности принимает решение, но не выполняет его. А это не делает чести Организации Объединенных Наций", - подчеркивал общенациональный лидер.

Гейдар Алиев отметил, что ему говорили, что нет механизма осуществления резолюций и решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. "Но если такого механизма нет, то его необходимо создать. Если он не создается, значит Организация Объединенных Наций относится равнодушно к осуществлению принятых ею резолюций. Сегодня я вынужден говорить об этом, так как к этому меня вынуждает положение, в котором оказалась наша страна", - подчеркивал он.

По его словам, невозможно не поднимать эти вопросы. "Надеюсь, что эти слова не останутся для Вас только информацией, и Вы со своей стороны отреагируете на мое мнение. Говоря "отреагируете", я имею в виду практические действия со стороны Организации Объединенных Наций", - заявлял Гейдар Алиев.