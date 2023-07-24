Утверждено новое Положение о Министерстве науки и образования Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по обеспечению деятельности Министерства науки и образования Азербайджанской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утверждены "Положение о Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики", "Положение О Государственном агентстве по науке и высшему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики" и "Положение О Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики".

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Другим указом главы государства был отменен указ Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2005 года № 203 "Об утверждении Положения о Министерстве образования Азербайджанской Республики".