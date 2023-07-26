Хикмет Гаджиев встретился с послом Индии в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 июля помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

Как сообщает в среду Trend, на встрече Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона обеспокоена углублением военного сотрудничества между Арменией и Индией, и распространением в последние дни в медиа фото и видео о транспортировке систем вооружения индийского производства в Армению через Иран.

Гаджиев подчеркнул, что поставки из Индии смертоносного оружия в Армению в то время, когда Азербайджан ведет переговоры с этой страной о мирном договоре, открывают путь к милитаризации Армении и обострению ситуации, а также препятствуют установлению прочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Это также несовместимо с внешней политикой Индии, основанной на нормах и принципах международного права, провозглашенных ею самой, а также с историческими "бандунгскими принципами" Движения неприсоединения, в котором Индия также представлена.

Хикмет Гаджиев призвал посла Индии довести до сведения официального Дели серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и еще раз рассмотреть решение Индии о поставках в Армению смертоносного оружия.

Шридхаран Мадхусудханан сказал, что вопрос, поднятый азербайджанской стороной, будет передан соответствующим образом, и отметил важность проведения диалога между двумя странами для обсуждения проблемных вопросов в двусторонних отношениях.