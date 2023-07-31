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Открытие Зангезурского коридора важно для стабильности в регионе - Хакан Фидан

Политика Материалы 31 июля 2023 14:20 (UTC +04:00)
Открытие Зангезурского коридора важно для стабильности в регионе - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сильная Турция - это сильный Азербайджан, а сильный Азербайджан - сильная Турция.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции.

"Мы продолжим поддерживать возрождение Карабаха. Сильная Турция - это сильный Азербайджан, а сильный Азербайджан - сильная Турция", - сказал он.

Глава МИД Турции призвал международное сообщество поддержать мир в регионе.

"Путь к стабильности в регионе лежит через обеспечение мира. Большую роль в этом играет также открытие Зангезурского коридора", - сказал он.

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