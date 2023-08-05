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Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 августа 2023 11:43 (UTC +04:00)
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом подготовки на 2023 год, авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

Практические полеты выполняются после отработки летных навыков военных пилотов на самых современных тренажерах и доведения до экипажей правил безопасности.

По сценарию самолеты «Су-25ML», «Су-25» и «МиГ-29» выполняют задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В то же время в ходе учебно-тренировочных полетов молодые военные пилоты совершенствуют свои летные навыки на самолетах «L-39».

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, успешно выполняются все поставленные задачи.

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