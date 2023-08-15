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Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении

Политика Материалы 15 августа 2023 19:22 (UTC +04:00)
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев – 100" провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках акции был выражен протест против отказа Армении в предоставлении Азербайджану карт минных полей и информации об азербайджанцах, без вести пропавших во время Первой Карабахской войны, а также против экологического террора Армении на азербайджанских землях, которые она удерживала под оккупацией на протяжении 30 лет.

Участники лагеря направили в связи с этим сотни писем в ООН, Совет Европы, Европейский Союз, международные организации, парламентам зарубежных стран, главам государств и правительств.

Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
Участники IV Летнего лагеря обратились к международным организациям в связи с военными преступлениями Армении
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