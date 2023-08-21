БАКУ /Trend/ - В Москве состоится встреча глав МИД прикаспийских государств.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по случаю Международного Дня Каспийского моря.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов многостороннего сотрудничества в Каспийском регионе. Были обсуждены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в формате "пятерки", в том числе подготовке к предстоящей в Москве встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.

На встрече было уделено внимание важности обсуждения практической реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и других пятисторонних документов, принятых прикаспийскими странами.

Напомним, что министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на конференции "Каспийское море-море мира и дружбы", состоявшейся 12 августа на туркменском побережье Каспия в Национальной туристической зоне "Аваза", отметил важность этой встречи.