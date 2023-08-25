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Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

Политика Материалы 25 августа 2023 19:43 (UTC +04:00)
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в письме.

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