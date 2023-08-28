Армения должна ответить за резню в Баллыгая - депутат парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 31 год с момента совершения армянскими террористическими формированиями еще одного кровавого и жестокого преступления против азербайджанских граждан в селе Баллыгая Геранбойского района. В результате инцидента 24 человека были жестоко убиты, 9 получили тяжелые ранения. Среди убитых было 6 детей и 13 женщин. Армения должна ответить за это зверство

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, после оккупации Лачинского района Арменией группа жителей, покинувших родные места, установила палатки на пастбищном поле села Баллыгая Геранбойского района.

"Они надеялись, что вернутся обратно, однако армянская армия убила этих мирных жителей. Это акт геноцида, совершенный Арменией. После освобождения наших земель от оккупации на данной территории было найдено массовое захоронение", - добавил он.

Отметим, что во время резни в Баллыгая мирные жители (среди них - женщины, дети и старики) были жестоко убиты с использованием огнестрельного крупнокалиберного оружия. Их тела и личные вещи были сожжены.