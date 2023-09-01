Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Прибегнуть к провокации против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, содействующей миру в регионе, является не чем иным, как отчаянной попыткой Еревана уйти от ответственности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в "X" написал руководитель управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсети.

"Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению подобных провокаций", - отметил Гаджизаде.

Напомним, что утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате трое военнослужащих Азербайджана получили ранения.