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Предотвращена очередная провокация армян в Агдамском направлении - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 7 сентября 2023 12:18 (UTC +04:00)
Предотвращена очередная провокация армян в Агдамском направлении - минобороны Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 7 сентября примерно в 10:05 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Агдамском направлении, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, копка была немедленно остановлена", - сообщили в ведомстве.

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