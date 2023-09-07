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Раввины Европы потребовали от Армении прекратить использовать тему Холокоста как средство пропаганды (ФОТО)

Политика Материалы 7 сентября 2023 14:22 (UTC +04:00)
Раввины Европы потребовали от Армении прекратить использовать тему Холокоста как средство пропаганды (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Раввины из стран Европы направили премьер-министру и президенту Армении письмо, в котором выражено недовольство сравнением правительством этой страны ситуации с проживающими в Карабахе армянами с Холокостом, который пережили евреи.

Как сообщает в четверг Trend, письмо подписали 50 раввинов из европейских стран, в том числе Франции, Великобритании и Германии.

Они потребовали немедленного прекращения использования темы Холокоста армянской пропагандой для достижения своих политических целей. "Во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, пыткам, убийствам и т. д. Холокост не ограничивался какой-либо одной страной, он произошел почти на всем европейском континенте. Слова "гетто", "геноцид", "Холокост" и другие подобные, безусловно, неуместно превращать в часть риторики, используемой в политических дебатах", - отмечается в письме.

"Еврейский народ по-прежнему испытывает боль величайшей трагедии в истории, которую невозможно выразить словами", - говорится в письме.

Было отмечено, что это письмо должно быть принято во внимание всеми соответствующими государственными структурами, представляющими народ Армении.

Религиозные деятели также выразили разочарование сотрудничеством Армении с Ираном: "Мы хотели бы выразить глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с властями Исламской Республики Иран, которые постоянно открыто призывают к уничтожению Израиля".

Отметим, что за последние дни более 20 раввинов из Европы и США, а также еврейские религиозные СМИ, действующие в разных странах мира, выступили против использования армянской пропагандой темы Холокоста против Азербайджана.

Раввины Европы потребовали от Армении прекратить использовать тему Холокоста как средство пропаганды (ФОТО)
Раввины Европы потребовали от Армении прекратить использовать тему Холокоста как средство пропаганды (ФОТО)
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