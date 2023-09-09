Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики Агиль Гурбанов встретился с делегацией вооружённых сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мохаммедом Ахади, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Приветствуя иранских гостей, заместитель министра обороны подчеркнул, что существует широкий потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном по многим направлениям, в том числе и в военной сфере. Агиль Гурбанов выразил уверенность, что рабочее заседание Совместной комиссии внесет позитивный вклад в двустороннее военное сотрудничество.

Затем в Департаменте международного военного сотрудничества состоялось 3-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству в военной сфере между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом вооружённых сил Исламской Республики Иран.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.