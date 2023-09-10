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В Туркменистане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

Политика Материалы 10 сентября 2023 20:48 (UTC +04:00)
В Туркменистане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Туркменистане состоится шестое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Туркменистане.

Отметим, что шестое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет 11-13 сентября в Ашхабаде (Туркменистан). В обсуждениях примут участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана.

Азербайджан на встрече будет представлять делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым.

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