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Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны" - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 12 сентября 2023 09:58 (UTC +04:00)
Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны" - Хикмет Гаджиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны".

Как передает во вторник Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в социальной сети "Х" (Twitter).

"С 1991 года по сегодняшний день жертвами мин, установленных Арменией, стали 3 385 азербайджанцев. Армения и незаконный режим марионеточной хунты продолжают устанавливать мины, произведенные в Армении, по всему периметру "серой зоны"", - говорится в публикации.

Он также поделился таблицей ужасающих показателей планомерной и целенаправленной минной террористической политики Армении против Азербайджана.

Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны" - Хикмет Гаджиев
Армения продолжает устанавливать мины по всему периметру "серой зоны" - Хикмет Гаджиев
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