БАКУ/Trend/- Турция тесно сотрудничает с Азербайджаном для реализации Зангезурского коридора в кратчайшие сроки.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая на церемонии открытия форума "Мультимодальные перевозки и логистика".

"Зангезурский коридор важен для процесса нормализации на Южном Кавказе. Мы считаем, что реализация этого коридора, который обеспечит прямое сухопутное и железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном, станет важным шагом для всего тюркского мира. Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном для реализации коридора в кратчайшие сроки", - сказал министр.

Отметим, что в Стамбуле при Организации железнодорожных администраций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) проходит форум "Мультимодальные перевозки и логистика".

На форуме обсуждаются возможности, расширение Среднего и Южного транспортных коридоров, безопасность их грузоперевозок и работа в перспективе.