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Расистская ненависть конгрессмена Менендеса к азербайджанцам подрывает глобальную репутацию Конгресса – Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 13 сентября 2023 14:02 (UTC +04:00)
Расистская ненависть конгрессмена Менендеса к азербайджанцам подрывает глобальную репутацию Конгресса – Хикмет Гаджиев

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Расистская ненависть конгрессмена Роберта Менендеса к азербайджанцам подрывает глобальную репутацию Конгресса.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в социальной сети "Х" (Twitter).

«Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессмен Менендес лжет сенатскому комитету по международным отношениям, предоставляя ложную информацию и фейковые фотографии. Человек, изображенный на снимке, умер от рака. Сами армяне стыдятся уже использовать эту откровенную ложь после того, как были предоставлены убедительные уголовные и медицинские доказательства. Такого рода лоббизм, явная ложь и расистская ненависть к азербайджанцам и другим людям подрывают имидж и глобальную репутацию Конгресса США. Позор!» - написал Гаджиев.

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