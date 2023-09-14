Проживающие в Карабахе армяне могут быть счастливы как члены азербайджанского общества - зампред Курдского культурного центра

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Карабахе армяне могут быть счастливы как члены азербайджанского общества.

Об этом в четверг, отвечая на вопросы Trend, сказал заместитель председателя курдского культурного центра "Ронахи" по пропаганде и прессе Эмин Ханларов.

"Мы, курды, являемся гражданами Азербайджана и уже много лет живем здесь. Курды тоже внесли вклад в сохранение мультикультурных ценностей, доброго отношения азербайджанского народа к другим малочисленным народам, проживающим здесь.

Являясь членами этого общества, мы очень счастливы жить в Азербайджане вместе с другими народами. Как представитель малочисленного народа считаю, что армяне, живущие в Карабахе, как и другие народы, проживающие в Азербайджане, должны сторониться реваншистских чувств. Карабах - древняя азербайджанская земля", - подчеркнул Э.Ханларов.

Он отметил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны принять флаг, герб, законы Азербайджана и знать, что армяне, как и все другие народы, проживающие в Азербайджане, могут как члены этого общества быть счастливы здесь.

"Именно поэтому армяне должны стремиться стать членами азербайджанского общества. Армяне, проживающие в Америке и других европейских странах, втягивают проживающее в Карабахе армянское население в свои авантюры, вызывая реваншистские настроения. Эти чувства могут привести к их концу. Они должны понимать историю этих земель и принять совместное проживание на этих территориях по законам Азербайджана", - добавил он.