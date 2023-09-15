Правительство США не должно верить армянской лжи - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким выступила с антиазербайджанским заявлением. Официальный представитель США потребовала немедленного открытия Лачинской дороги и заявила, что США не приемлют применение силы "против населения Нагорного Карабаха".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим Община Западного Азербайджана выступила с заявлением.

"Во-первых, правительству США хорошо известно, что Лачинская дорога не закрыта. Препятствием для использования этой дороги в рамках законов Азербайджана являются территориальные претензии к Азербайджану со стороны правительства Армении и поддерживаемого им незаконного режима в Карабахском регионе Азербайджана.

В связи с утверждениями Юри Ким по поводу, по сути, несуществующей угрозы для армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, хотелось бы спросить: почему правительство США оставалось равнодушным к таким фактам, как оккупация азербайджанских территорий Арменией, игнорирование ею резолюций Совета Безопасности ООН, убийство более 20 тысяч азербайджанских гражданских лиц, разрушение более 900 азербайджанских населенных пунктов, загрязнение минами части территории Азербайджана, изгнание Арменией 300 тысяч азербайджанцев со своей территории и 700 тысяч азербайджанцев с территорий, которые она в свое время оккупировала, а также отсутствие ясности относительно судьбы более 4 000 азербайджанцев, взятых в плен?

Тот факт, что правительство США, осознавая все нюансы отношений между Азербайджаном и Арменией и существующую обстановку, закрывает глаза на подобную несправедливость, совершенную в отношении азербайджанцев и поддерживает необоснованные претензии Армении, не соответствует роли США ни как "глобального поборника прав человека", ни как партнера, содействующего миру между Азербайджаном и Арменией.

Разглагольствующие о мире и справедливости США до сих пор не требуют от Армении вывода остатков своей армии с азербайджанских территорий и разоружения незаконных вооруженных формирований. В условиях, когда США безоговорочно признают территориальную целостность и суверенитет других стран на постсоветском пространстве и выступают против сепаратизма, в отношении Азербайджана они вновь мечутся из стороны в сторону и это недопустимо. Неуместен также приказной тон Юри Ким. Чиновник госдепартамента, по-видимому, перепутала адреса. Напоминаем Юри Ким, что американские политики, дипломаты, всюду, где нужно и не нужно, поднимают вопрос о суверенитете Америки. Суверенитет Азербайджана ни в чем не уступает суверенитету какой-либо другой страны, в том числе США, которые представляет госпожа Ким.

Правительству США следует не поддаваться на ложь Армении, не допускать этнической дискриминации в вопросах защиты прав человека, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении.