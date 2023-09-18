Армения сделала простых жителей заложниками своих политических авантюр - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Постоянные протесты армянской стороны по поводу открытия Лачинской и Агдамской дорог носят исключительно политический характер и не имеют никакого отношения к какому-либо "гуманитарному кризису". Целью Армении является сохранение инструментов и средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана. С другой стороны, простые жители становятся заложниками этой политической авантюры Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было сказано на брифинге, проведенном в МИД для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике.

"В этом плане недавние слушания в Сенате США были не чем иным, как шоу, организованным в угоду армянскому лобби. К сожалению, представитель Госдепартамента присоединился к антиазербайджанским заявлениям армянских лоббистов. Вопрос одновременного проезда по Лачинской и Агдамской дорогам с соблюдением азербайджанского законодательства, включая требования таможенного контроля, обсуждается с американской стороной на различных уровнях уже несколько недель. Таким образом, американской стороне была известна причина нынешней ситуации. Тем не менее в заявлении, сделанном в Сенате США, были повторены ложные утверждения армян", - было сказано на брифинге.