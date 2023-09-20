Генпрокуратура Азербайджана предупредила тех, кто распространяет ложную информацию о ходе антитеррористических мероприятий

БАКУ/Trend/ - К сожалению, со вчерашнего дня некоторые пользователи соцсетей публикуют непроверенную у официальных государственных органов информацию, тем самым вызвав искусственный ажиотаж в обществе. Особенно это касается факта большого количества человеческих потерь со стороны Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на состоявшемся сегодня брифинге заявил старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.

По его словам, размещение запрещенной к распространению информации в интернет-хранилище или информационно-телекоммуникационной сети, а также допущение размещения подобной информации влечет соответствующую ответственность.

"Правоохранительные органы в настоящее время действуют скоординированно, и любое противоправное действие подобного характера будет предотвращено, а лица, совершившие такое действие, будут привлечены к ответственности.

Мы с уверенностью заявляем, что азербайджанский народ, как и во время 44-дневной Отечественной войны, вновь продемонстрирует свое единство и не допустит противоправных действий", - добавил К.Зейналов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.