Назначены экспертизы для определения ущерба гражданским объектам - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Назначены экспертизы для определения ущерба гражданским объектам.

Как сообщает в среду Trend, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.

Он сообщил, что армянские незаконные вооруженные формирования продолжают совершать теракты, нанося удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре и жилым домам, как это было во время 44-дневной Отечественной войны.

"Как известно, двое сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, погибшие в результате террористического акта, совершенного 19 сентября армянскими незаконными вооруженными формированиями, работали на освобожденных от оккупации территориях с целью создания дорожной инфраструктуры.

Подорвавшиеся на мине, заложенной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований, четверо сотрудников полиции не участвовали в каких-либо боевых действиях, они были командированы в указанный район для восстановления общественного порядка.

Кроме того, как сообщалось, в результате терактов, совершенных незаконно созданными в Карабахе формированиями вооруженных сил Армении, вчера в результате обстрелов из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, пострадали гражданские лица. В городе Шуша был убит Видади Фархадов (1967 года рождения), работавший инженером жилищно-коммунальных и ремонтных служб, а в Агдамском районе была предпринята попытка умышленного убийства с нанесением многочисленных осколочных ранений Мехмана Гасанова (1992 года рождения) - оператора эксковатора одной из компаний, проводящих восстановительные работы на территории", - добавил К.Зейналов.

Он отметил, что по каждому факту возбуждены уголовные дела, ведутся расследования. В нынешних условиях сотрудниками прокуратуры проводятся возможные следственные действия, а также назначены соответствующие экспертизы с целью определения размера ущерба объектам гражданской инфраструктуры.