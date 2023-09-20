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Община Западного Азербайджана призвала США поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

Политика Материалы 20 сентября 2023 16:09 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана призвала США поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Призываем правительство США поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Реализация мероприятий на своей территории для преодоления террористических угроз и восстановления конституционного строя является суверенным правом Азербайджана. Последние заявления американской стороны не соответствуют ее позиции в вопросе международной борьбы с терроризмом и ее партнерству с Азербайджанской Республикой на протяжении десятилетий. Вызывает сожаление тот факт, что США проявили предвзятую позицию в отношении антитеррористических мероприятий Азербайджана на фоне отсутствия адекватного отношения американского правительства к изгнанию азербайджанцев из Армении, оккупации этой страной азербайджанских территорий и их разрушению, а также изгнанию с этих земель почти миллиона азербайджанцев. Кроме того, тогда как как Армения продолжает посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, американская сторона почему-то выражает поддержку лишь территориальной целостности Армении. Призываем правительство США уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не допускать дискриминации в вопросе прав человека и поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении», - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования распускаются.

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