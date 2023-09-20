Азербайджан во главе с победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым вновь добился огромного исторического успеха - Шаир Рамалданов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство во главе с победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в очередной раз добилось огромного исторического успеха. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных нашей армией, всего за один день террористы в Карабахе сдались.

Об этом в среду в интервью авторскому проекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал бывший командир воинской части полковник запаса Шаир Рамалданов.

Он отметил, что армия Азербайджана вновь показала высокий профессионализм.

«Были еще раз продемонстрированы сила, профессионализм и высокая боеспособность нашей армии», - сказал полковник.

Рамалданов отметил, что террористы хотели укрыться в районах проживания мирных людей. «Похоже, поскольку мирное население их не поддержало, они вынуждены были сложить оружие и поднять белый флаг», - сказал полковник.

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