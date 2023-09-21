У незаконных вооруженных формирований в Карабахе не было иного выхода, кроме как сдаться - Руфиз Хафизоглу в интервью "Sky News Arabia" и RT (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - У незаконных вооруженных формирований в Карабахе не было иного выхода, кроме как сдаться.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалам "Sky News Arabia" и российскому RT, вещающему на арабском языке.

Он отметил, что Азербайджан озвучил свои условия для прекращения антитеррористических мероприятий.

"Ни армянская армия, ни армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе не способны бороться против азербайджанской армии. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, Азербайджан заставил террористов сложить оружие", - добавил Р. Хафизоглу.