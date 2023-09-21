Министр национальной обороны Турции поздравил министра обороны Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 21 сентября министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову, передате в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном. Министр национальной обороны Турции выразил глубокие соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

Генерал-полковник Закир Гасанов поведал о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки. Министр обороны особо подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий героизм, мужество и профессионализм азербайджанских военнослужащих были высоко оценены Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.