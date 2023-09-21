Информация о наступлении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди не соответствует действительности - минобороны

БАКУ/Trend/ - Информация о якобы наступлении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди не соответствует действительности
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
"Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди, не соответствует действительности и несет дезинформационный характер.
Мы категорически опровергаем данную информацию", - говорится в сообщении ведомства.