Азербайджан не намерен идти на компромисс в вопросах суверенитета и территориальной целостности - комментарий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не намерен идти на компромисс в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

"Мы стали свидетелями достижения Азербайджаном больших целей в течение 24 часов. Это показатель дальновидности главы азербайджанского государства и доблести азербайджанской армии. Сепаратисты, ранее заявившие, что "не собираются сдаваться" и что незаконные военные формирования "навсегда останутся в регионе", почувствовали на себе мощь "Железного кулака" и были вынуждены поднять белый флаг. Армения вместе со своими попечителями строила гнусные планы против нашей страны. У отдельных международных и региональных игроков были планы относительно региона. Однако официальный Баку своей мудрой политикой перевернул все эти планы и доказал, что с Азербайджаном нужно считаться. Азербайджан не намерен идти на компромисс в вопросах суверенитета и территориальной целостности", - сказал Мамедов.

Отметим, что антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные азербайджанской армией в Карабахе, привели к капитуляции сепаратистов. Учитывая обращение представителей армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент, была достигнута договоренность о полном прекращении огня, антитеррористические мероприятия локального характера были приостановлены 20 сентября 2023 года в 13:00. По предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики, встреча с представителями армянских жителей Карабаха была назначена на 21 сентября 2023 года в Евлахе. На встрече в Евлахе обсуждались вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Напомним, что в соответствии с достигнутым соглашением, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.