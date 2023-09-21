Антитеррористические мероприятия Азербайджана связаны с армянскими сепаратистами – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе не связаны с Пашиняном. Это не имеет никакого отношения к армянскому государству.

Как передает Trend, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, отвечая на вопросы турецких журналистов по возвращении из Нью-Йорка.

"Это вопрос, связанный с армянскими сепаратистами в Карабахе", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что попытки сепаратистов провести так называемые "выборы" серьезно обеспокоили и премьер-министра Армении, и Азербайджан.

"Азербайджан расценил это как еще большее разжигание текущего процесса. Между тем, конечно, гибель наших братьев вывела ситуацию на совершенно иной уровень. Предупреждения были сделаны, но, несмотря на это, сепаратисты продолжали в том же духе. Азербайджан вмешался и за короткий срок провел антитеррористические мероприятия", - добавил Эрдоган.