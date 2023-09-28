Покинувшие Азербайджан армяне смогут вернуться обратно - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Нынешний отъезд армянских жителей с территории Азербайджана является их добровольным и индивидуальным решением.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью программе Newshour BBC.

"Это не имеет ничего общего с принудительным переселением или каким-либо желанием Азербайджана, чтобы они уехали. У них действительно есть выбор. Важно подчеркнуть, что мы призвали их остаться и быть частью многонационального Азербайджана. Посмотрите на то, что власти Азербайджана делали в течение последних нескольких дней - доставляли всевозможную гуманитарную помощь, товары первой необходимости, медикаменты, отправляли пожарные машины, мы уже наладили круглосуточную подачу электроэнергии", - сказал Амирбеков.

Он отметил, что покинувшие Азербайджан армяне смогут вернуться обратно.

Амирбеков также сказал, что Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о так называемой "этнической чистке", якобы происходящей в Карабахе.

"Он не только отступает от своих собственных заявлений от 21 сентября, когда он сказал, что нет никакой угрозы местным армянам со стороны властей Азербайджана, но также его высказывание направлено на срыв усилий Азербайджана по доставке гуманитарной помощи и процесса реинтеграции местных армянам. Также это подрывает возможные перспективы по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией", - сказал Амирбеков.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.

28 сентября сепаратисты в Карабахе объявили о самороспуске.