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На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов (ВИДЕО)

Политика Материалы 29 сентября 2023 11:48 (UTC +04:00)
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В Карабахском регионе проведен осмотр нескольких покинутых объектов, длительное время функционировавших как заводы, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В ходе осмотра на территории заводов и в хранилищах было обнаружено большое количество боевой техники, стрелкового оружия различного назначения, ящиков с минометными снарядами и других боевых средств.

Отметим, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджана, было установлено, что несколько гражданских объектов в Карабахском регионе долгое время использовались в военных целях", - говорится в сообщении ведомства.

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