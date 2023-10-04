Руки всех задержанных сепаратистов в крови азербайджанцев - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Руки всех армянских сепаратистов, задержанных Азербайджаном, в крови ни в чем не повинных азербайджанцев. Их задержание, доставка в Баку и передача следствию - результат мероприятий, оперативно и с ювелирной точностью проведенных правоохранительными органами.

Как передает в среду Trend, об этом сказал ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что задержание террористов является следствием большой работы, проделанной Азербайджаном. "После создания Азербайджаном ППП «Лачин» сепаратисты лишились поставки оружия и какой-либо другой поддержки, поступавшей им ранее. В то же время Азербайджан располагал информацией об их вооружении и местонахождении", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что каждое преступление, совершенное армянскими сепаратистами против азербайджанского народа, зафиксировано правоохранительными органами Азербайджана.

«Сепаратисты полагали, что совершенные ими преступления позабыты. Однако азербайджанский народ ничего не забывает. Эти тяжкие преступления, совершенные против нашего народа, никогда не смогут быть забыты. Аресты террористов продолжатся. В списке Азербайджана до 300 армянских террористов, совершивших тяжкие преступления, и все они будут арестованы и переданы следствию. Саргсян и Кочарян тоже преступники», - сказал Гараев.

Он назвал абсурдными обвинения в адрес Азербайджана со стороны Франции и некоторых других стран в якобы совершении "геноцида".

«На основании обращения Азербайджана регион посетила миссия ООН, которая, изучив ситуацию, не выявила ни одного факта насилия в отношении армянских жителей Карабаха. Тем самым еще раз была разоблачена армянская ложь. Справедливость на стороне Азербайджана и он полностью восстановил контроль над своими суверенными территориями на основе международного права. После этого одним из основных вопросов, стоящих перед нами, является задержание всех террористов и их передача следствию», - добавил Гараев.

Отметим, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку бывшего "президента" сепаратистов в Карабахе Араика Арутюняна. Также были задержаны и доставлены в Баку бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян и Бако Саакян, "представитель в Карабахе" партии "Дашнакцутюн" и бывший "спикер" "парламента" сепаратистского режима Давид Ишханян.