На границе с Арменией созданы 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов - Эльчин Гулиев

БАКУ/Trend – После обеспечения территориальной целостности Азербайджана, в том числе освобождения от оккупации государственной границы с Арменией, по поручению победоносного Верховного главнокомандующего, на этих территориях ускоренными темпами продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры пограничной охраны, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил глава Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев в статье, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что на освобожденной от оккупации государственной границе с Арменией в кратчайшие сроки была восстановлена деятельность пограничных застав.

"Построены 19 новых комплексов воинских частей, отвечающих за организацию охраны и обороны государственной границы с Арменией, проходящей через Зангиланский, Губадлинский районы и часть Лачинского района, 140 погранично-боевых пунктов, пункты пропуска через государственную границу "Эйвазлы" и "Газанчы". В международных аэропортах Зангилан и Физули организован пограничный контроль",- заявил Э.Гулиев

Э.Гулиев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ГПС проложено 106 километров новых дорог, проведен капитальный и текущий ремонт 225 километров дорог, очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2456 гектаров территории, были найдены и обезврежены 1530 пехотных и 1762 противотанковых мины и 294 неразорвавшихся боеприпаса.