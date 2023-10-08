Завершились совместные тактические учения «Хазри-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершились совместные тактические учения «Хазри-2023», проходившие в соответствии с Планом совместных действий, заключенным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан, с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

8 октября состоялась торжественная церемония закрытия, в которой приняли участие командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров, командующий ВМС Вооруженных Сил Республики Казахстан контр-адмирал Сакен Бекжанов, военнослужащие обеих стран, участвовавшие в учениях, и представители СМИ.

Выступившие на мероприятии отметили успешное выполнение всех поставленных в ходе учений задач и пожелали участникам успехов в дальнейшей службе. Была подчеркнута особая значимость проведенных совместных тактических учений с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма военнослужащих обеих стран.

Отметим, что в совместных тактических учениях «Хазри-2023», проходивших со 2 октября в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в качестве наблюдателя принимала участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.