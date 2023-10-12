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Президент Ильхам Алиев заслужил глубокое уважение и доверие азербайджанского народа - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 12 октября 2023 12:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев заслужил глубокое уважение и доверие азербайджанского народа - Сахиба Гафарова

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Президент Ильхам Алиев своими делами завоевал глубокое уважение и доверие азербайджанского народа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, на состоявшемся сегодня внеочередном заседании парламента.

Она отметила, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился беспрецедентных и достойных побед.

"В основе всех этих достижений лежит политика, инициированная Великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженная Президентом Ильхамом Алиевым. За этот период экономика Азербайджана прошла удивительный путь развития", - добавила С.Гафарова.

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