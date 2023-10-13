Вагиф Хачатрян столкнулся в суде с азербайджанцем, которого подвергал пыткам (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Вагиф Хачатрян, обвиняемый в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, сегодня в суде столкнулся с человеком, которого он пытал во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в пятницу Trend, кадры данного инцидента были опубликованы в ряде СМИ и социальных сетях.

На кадрах видно, как человек, о котором идет речь, обращается к Хачатряну в суде со словами: "Вагиф, ты меня узнал? Ты бросил "лимонку" в дом, а я побежал за тобой...Узнаешь?".

Отметим, что сегодня состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.