Начался очередной суд над Вагифом Хачатряном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Началось очередное заседание суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит по председательством Зейнала Агаева - председателя Бакинского военного суда.

Отметим, что докладчиком по уголовному делу является судья Джамал Рамазанов.

Государственным обвинителем по делу выступает помощник Генерального прокурора по особым делам Мугаддас Султанов.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.