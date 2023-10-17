Вагиф Хачатрян столкнулся в суде с очередной жертвой своих пыток (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Вагиф Хачатрян, обвиняемый в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, сегодня в суде столкнулся с очередной жертвой своих пыток.

На кадрах, снятых во вторник корреспондентом Trend из зала суда, видно, что вышеупомянутое лицо, подвергшееся пыткам со стороны В.Хачатряна во время Первой Карабахской войны подошел к камере, где содержался обвиняемый со словами: "Помнишь...?" Стало известно, что это - Ибрагим Нурмамедов, житель села Мешали Ходжалинского района.

Затем Ибрагим Нурмамедов, учавствующий в качестве потерпевшего в судебном процессе, был отстранен прокурором от обвиняемого.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.